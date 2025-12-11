Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au anunţat, joi, că Pompiliu-Dumitru Buşoi, agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Siliştea, este cercetat pentru purtare abuzivă.

”La data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 21.00, la sediul Poliţiei Oraşului Cernavodă, unde persoana vătămată A.G. fusese adusă de o patrulă de la Siliştea pentru investigarea unui posibil conflict cu soţia sa, deşi aflat în afara orelor programului obişnuit, dar în exercitarea voluntară a atribuţiilor de serviciu ca lucrător de poliţie care gestiona mapa situaţiei conflictuale a celor doi soţi, inculpatul a agresat-o în mod nejustificat pe persoana vătămată A.G., prin lovirea în mod repetat cu palmele şi pumnii peste faţă, cu picioarele în zona hemitoracelui stâng şi cu un baston metalic telescopic la nivelul ambelor fese şi al membrelor superioare, astfel încât i-a provocat leziuni traumatice, inclusiv fractura a două coaste cu consecinţa unui pneumotorax, vindecabile în circa 18 zile de îngrijiri medicale”, au arătat procurorii.

Poliţistul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Judecătoriei Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.