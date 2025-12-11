Astfel, când lanțurile obișnuite de aprovizionare au început să cedeze, iar stocurile interne se epuizau, compania a intervenit rapid. Cu sprijinul Ministerului Sănătății și în parteneriat direct cu producători internaționali, Unifarm a reușit să identifice surse alternative și să mobilizeze livrări urgente către spitalele din toată țara. Prioritizarea a fost esențială. Spitalele aflate în dificultate au primit primele transporturi, iar intervențiile critice nu au fost amânate. În spatele acestor decizii au stat echipe care au lucrat în paralel, în ture prelungite, cu telefoane deschise non-stop și cu o coordonare logistică dusă la limită.

„Avem o misiune comună – viața și sănătatea oamenilor. Pentru ea nu facem rabat la nimic. Nici de efort, nici de energie sau implicare și acțiune”, spune Adrian Marius Dobre, directorul general al Unifarm. Sub conducerea sa, compania nu doar că a reacționat eficient în toate momentele critici, ci și-a regăsit rolul firesc în sistemul sanitar: acela de garant al accesului rapid și sigur la medicamente esențiale.

De aceea, după stabilizarea situației din spitale, Unifarm a făcut un pas firesc, dar important: a extins distribuția soluțiilor perfuzabile și către farmaciile accesibile publicului larg. Astfel, pacienții care urmează tratamente în afara unităților medicale pot avea acces constant la aceste produse. Prin canale de distribuție controlate și o monitorizare atentă a stocurilor, compania a reușit să prevină apariția altor dezechilibre în piață. Puțini conștientizează că aceste soluții sunt, de fapt, infrastructura invizibilă a sistemului medical. Fără ele, intervențiile chirurgicale, tratamentele oncologice sau simplele proceduri de urgență devin imposibile. Lipsa lor nu e un inconvenient. E un risc sistemic.

Gest de solidaritate: partenerii internaționali au susținut România într-un moment de criză

Reacția promptă a partenerilor internaționali a făcut posibilă suplimentarea imediată a cantităților necesare. Producători de renume au răspuns apelului lansat de Unifarm, înțelegând că nu era vorba doar de o simplă comandă, ci o nevoie care cerea un gest de solidaritate într-un moment critic. A contat nu doar urgența situației, ci și relația de încredere construită în timp — o colaborare constantă, care și-a dovedit valoarea exact când era mai mare nevoie. Prin ei, România a primit sprijinul atât de necesar.

Nicio criză nu iartă. Dar are darul de arăta ce funcționează și ce nu, cine e pregătit și cine doar pretinde. În această criză, Unifarm a demonstrat că este prezentă când sistemul are cu adevărat nevoie. A fost o lecție despre reacție, coordonare și, mai ales, despre responsabilitate asumată prompt, în momente în care fiecare oră putea înclina balanța între control și haos.

Sub conducerea lui Adrian Marius Dobre, compania nu doar că a răspuns unei urgențe, ci "și-a regăsit locul firesc, acolo unde absența ei s-ar fi simțit cel mai dureros".