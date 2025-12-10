1. Medicamente pentru răceală și gripă

Cofeina este un stimulant care accelerează activitatea sistemului nervos central. Pseudoefedrina, un decongestionant prezent în multe medicamente pentru răceală și gripă, are acțiune similară. Când cele două substanțe sunt luate împreună, efectele se amplifică și pot provoca neliniște, tremur, dureri de cap, ritm cardiac accelerat și insomnie, scrie The Independent.

Unele medicamente pentru răceală conțin deja cofeină, ceea ce amplifică riscurile. Studiile sugerează că această combinație poate crește temperatura corpului și nivelul glicemiei, un aspect important pentru persoanele cu diabet.

Efectele stimulatoare sunt o problemă și atunci când cofeina este combinată cu medicamente pentru ADHD precum amfetaminele sau cu medicamente pentru astm precum teofilina. Acestea au o structură chimică similară cofeinei, iar utilizarea lor împreună crește riscul de efecte secundare, cum ar fi bătăi rapide ale inimii (tahicardie) și tulburări de somn.

2. Medicamente pentru tiroidă

Eficiența levotiroxinei, principalul tratament pentru hipotiroidism, depinde într-o foarte mare măsură de momentul și condițiile în care este administrată. Dacă bei cafea la scurtă vreme după ce ai luat acest medicament, riști să-i reduci absorbția cu până la 50%, potrivit studiilor. Cofeina accelerează tranzitul intestinal și poate reduce timpul necesar pentru absorbția levotiroxinei.

3. Antidepresive și antipsihotice

Medicamentele pentru sănătatea mintală sunt o altă categorie de medicamente care interacționează cu cafeaua. Antidepresivele din clasa inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) – precum sertralina sau citalopramul – pot fi mai puțin eficace dacă sunt administrate prea aproape de momentul în care bei cafeaua. Cofeina se poate lega de substanța activă în stomac, reducând absorbția ei și, implicit, efectul medicamentului.

4. Analgezice

Unele analgezice, cum ar fi cele care conțin aspirină sau paracetamol, includ cofeină adăugată pentru a le spori efectul. Cafeaua accelerează absorbția acestora și le poate face să acționeze mai rapid. Acest lucru poate crește și riscul de efecte secundare precum iritațiile gastrice sau chiar sângerările.

Deși nu au fost raportate cazuri grave de reacții adverse, medicii recomandă prudență, mai ales persoanelor sensibile la cofeină și celor cu probleme gastrice. Analgezicele combinate cu cafea pot accentua iritația mucoasei stomacului, senzația de arsură și disconfortul gastric. Dacă observi simptome precum arsuri sau greață după administrarea unui analgezic, e bine să eviți consumul de cafea pentru o perioadă.

5. Medicamente pentru inimă

Cofeina poate crește temporar tensiunea arterială și ritmul cardiac, efect care durează de obicei trei-patru ore după consum. Aceasta poate contracara efectele medicamentelor pentru hipertensiune sau pentru controlul aritmiilor.

Asta nu înseamnă că persoanele cu afecțiuni cardiace trebuie să evite complet cafeaua, dar este important să-ți monitorizeze simptomele și să limiteze consumul sau să aleagă variante decofeinizate dacă apar palpitații, neliniște sau insomnie.