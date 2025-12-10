Fructele care îmbunătățesc vederea

Afinul este un subarbust care creşte în special în zona montană. Afinele sunt fructe de culoare albastru-închis, de formă rotundă, zemoasă, cu suc violaceu și care au un gust plăcut dulce-acrișor. Atât fructele, cât şi frunzele au diferite proprietăţi deosebit de benefice pentru sănătate. Este indicat să se consume aceste fructe pentru a combate o serie de afecțiuni.

Fructele sunt active asupra bunei funcţionări a microcirculaţiei. De asemenea, toate preparatele pe bază de afine reglează funcţionalitatea circulaţiei sanguine.

Afinele ajută la îmbunătățirea vederii. Antocianini din fructe măresc acuitatea vizuală în special în timpul nopţii. Astfel, extractele pe bază de afine sunt recomandate celor care lucrează în subteran sau tuturor celor care muncesc într-un mediu întunecat sau pe timpul nopţii.

Șîn cazul retinopatiei diabetice se recomandă consumul acestora, deoarece se reduce sinteza de colagen la nivelul retinei, ameliorând simptomele. Frunzele de afin sub formă de infuzie au acţiune antidiabetică şi sunt recomandate în ameliorarea durerilor.

Consumă afine dacă suferi de edeme, varice, varicoflebite, tromboflebite. O altă acţiune deosebit de importanta a consumului de afine asupra organismului este cea antiseptică intestinală şi astringenă.

Pentru tratarea cistitelor, de asemenea, consumă cât mai multe astfel de fructe.