„Taxele locale vor crește de la 1 ianuarie cu 70%. Este deja o certitudine acest lucru după ce Curtea Constituțională a decis să respingă sesizarea pe care AUR a făcut-o. Din păcate, este o lovitură pentru toți românii care vor trebui să plătească taxe și impozite locale mai mari de la 1 ianuarie. Este o decizie absolut criminală adoptată de parlamentarii PSD, PNL, USR și UDMR.

Doar că problema este și mai mare pentru autoritățile locale. Toți acești bani din taxe și impozite nu vor rămâne la autoritățile locale, ci dimpotrivă. Ei vor fi colectați pe bugetul național pentru a acoperi deficitul uriaș făcut de PSD, de PNL, de USR și de UDMR, de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și toți ceilalți care s-au perindat la guvernare.

Problema cea mai mare este că acești bani nu vor fi folosiți pentru investiții locale, nu vor fi folosiți pentru dezvoltarea localităților din țară.

Este o bătaie de joc de nedescris, o bătaie de joc la care, din păcate, sunt părtași, inclusiv judecătorii CCR, alături de toți parlamentarii din coaliția de guvernare.

Aș vrea să-i văd de data aceasta pe cei din PSD, care s-au bătut cu pumnul în piept, dacă vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan, dar mai ales sunt curios dacă ministrul Barbu, cel care săptămâna trecută venea la Buzău și spunea că impozitele pe solarii nu se vor aplica, va veni și va modifica legea, exact așa cum a spus. În rest, dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom avea din nou doar vorbe și niciun fel de faptă de la cei aflați la guvernare”, a declarat deputatul AUR, Ștefănița Avrămescu.