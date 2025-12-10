În cadrul unei conferințe de la Paris, NIcușor Dan a spus că ar fi o adevărată înfrângere a România să nu intre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, când de fapt a vrut să se refere la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Cu titlu general, cred că și dumneavoatră, media și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, momente care sunt emoționale și mult mai puțină energie în a urmări de fapt democrația.

Democrația este realizarea mandatului de către aleși, mandat dat de oameni prin vot și e mai important mandatul decât votul. Spunând asta, o înfrângere pentru mine ar însemna să nu ne mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București.”, a declarat Nicușor Dan.