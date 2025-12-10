\"În urma neregulilor constatate, polițiștii au constatat o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au aplicat 1.120 de sancțiuni contravenționale, dintre care 672 pentru depășirea regimului legal de viteză, nouă pentru depășiri neregulamentare, două pentru neacordare de prioritate, 114 pentru neportul centurii de siguranță și trei pentru folosirea telefonului la volan\", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis, miercuri, conform Agerpres.



Au fost reținute 30 de permise de conducere, retrase 58 de certificate de înmatriculare, iar, cu sprijinul specialiștilor RAR, au fost verificate tehnic 130 de vehicule.



Totodată, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale bicicliștilor, una unui conducător de trotinetă, nouă pietonilor și una unui conducător de atelaj.



"Pe parcursul activităților din teren, au fost utilizate peste 50 de cinemometre și au fost efectuate 539 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și șase cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive", arată sursa citată.



Pe durata acțiunii, nu au fost înregistrate accidente rutiere.