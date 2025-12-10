1. Întărește imunitatea și protejează împotriva infecțiilor

Rodia este bogată în vitamina C și antioxidanți care susțin activitatea sistemului imunitar. De asemenea, un studiu publicat in Journal of Ethnopharmacology arată că extractul de rodie are proprietăți antimicrobiene și antivirale.

2. Reduce inflamația în organism

Conține punicalagine – antioxidanți rari cu efect antiinflamator puternic. Rodia reduce markerii inflamatori conform cercetării publicate în Nutrients.

3. Protejează sănătatea inimii

Consumul regulat de suc de rodie poate reduce stresul oxidativ, îmbunătăți elasticitatea vaselor de sânge și reduce tensiunea.

Sucul de rodie reduce tensiunea arterială și crește capacitatea antioxidantă

Extractul de rodie reduce tensiunea diastolică

4. Susține digestia și microbiomul

Rodia este bogată în fibre, îmbunătățește tranzitul și reduce inflamația la nivelul intestinelor.

5. Benefică pentru piele

Antioxidanții rodiei protejează pielea de stresul oxidativ, stimulează regenerarea celulară și mențin fermitatea.

6. Sprijină echilibrul hormonal

Consumul regulat poate ajuta în perioada premenstruală și menopauză datorită polifenolilor cu efect reglativ.