Merele

Sunt populare şi uşor de găsit, o adevărată sursă de antioxidanți şi vitamina C. Ele conțin flavonoide ce au rol protector, ajutând chiar şi la prevenția bolilor de inimă.

Merişorul

Este un probiotic natural prin efectul pe care îl are asupra organismului de mărire a "bacteriilor bune". Acest fruct este foarte bogat în antioxidanți. Este suficient să se consume două linguri pe zi.

Cătina

Aceste fructe mici şi galbene, întâlnite în multe zone ale țării noastre, sunt o "mină de aur" pentru sistemul imunitar. Sunt mai bogate în vitamina C decât orice alt fruct şi de peste 10 ori mai multă decât citricele. Mai conțin cantități mari de vitamine (A, B, E, P, K, F), dar şi de minerale (fosfor, magneziu, fier, calciu), aminoacizi şi beta-caroten.

Afinele

Conţin antioxidanţi care previn acţiunea radicalilor liberi de la nivelul matricei celulelor de colagen, prevenind lezarea ţesuturilor care pot provoca cataracta, glaucomul, varicele, hemoroizii, afecţiunile cardiovasculare şi cancerul. Substanța ce pigmentează afina în roşu-albastru îmbunătăţeşte structura venelor şi ajută întregul sistem vascular.

Banane

Sunt bogate în vitamina B6, astfel ajută la combaterea stresului, oboselii, stărilor depresive și de insomnie. Conțin potasiu ce previne bolile de inimă și reglează tensiunea arterială. Prin conținutul de magneziu ajută la combaterea anemiilor și ține oasele tari.

Papaya

Este un fruct tropical foarte bogat în nutrienți, ajută la o stare generală bună de sănătate și este bogat în vitamina C. Combate îmbătrânirea, protejează de artrită, boli de inimă și cancer și este un bun stimulent pentru refacerea sistemului imunitar. Ca și alte fructe și legume de culoare roșu-portocaliu, papaya este o sursă bogată de beta-caroten.

Kiwi

Pe lângă conținutul de vitamina C este o sursă bogată de vitamina E, foarte importantă pentru imunitate, ajută la prevenirea de infecții bacteriene și virale.

Citricele (precum mandarinele, portocalele, lămâile, grepfrutul) sunt surse bogate în vitamina C și întăresc sistemul imunitar. Grepfrutul conține niște compuși numiți limonene ce ajută la scăderea colesterolului, iar cel roșu este bogat în licopen substanță ce combate cancerul.

Ardeiul gras roșu

Această legumă este o adevărată bombă de vitamina C, oferind chiar de două ori mai mult decât o portocală. O cană de ardei gras roșu furnizează 128 mg de vitamina C, adică 142% din doza zilnică recomandată bărbaților, conform Verywell Health.

În plus, este bogat în alți nutrienți esențiali: potasiu, folat și vitaminele A, B6, E și K1. Ardeiul gras roșu este o sursă excelentă de fibre și are un conținut scăzut de calorii.

Varza de Bruxelles

O cană cu varză de Bruxelles conține 143 mg de vitamina C, ceea ce înseamnă aproximativ 159% din doza zilnică recomandată. Aceeași cantitate de varză oferă 8 grame de fibre benefice pentru digestie, dar și pentru sănătatea cardiovasculară, deoarece ajută la eliminarea colesterolului din organism.

Varza de Bruxelles este, de asemenea, o sursă bună de vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. Mai conține folat (vitamina B9), care este important pentru diviziunea celulară și sănătatea sistemului nervos, mai ales în sarcină.

Kale

Cunoscută și ca varză creață, această legumă cu frunze verzi furnizează 93 mg de vitamina C per cană (tăiată), echivalentul a 103% din doza zilnică recomandată.

Pe lângă vitamina C, kale oferă mulți alți nutrienți esențiali, benefici pentru sănătatea oaselor, ochilor, inimii și sistemului imunitar:

vitamina K

vitamina A

vitamina B6

luteină și zeaxantină

calciu

fier

Broccoli

O cană cu buchețele de broccoli crud tăiat furnizează 91 mg de vitamina C, adică puțin peste 100% din doza zilnică recomandată. La fel ca alte legume crucifere, broccoli este bogat în antioxidanți, fibre, calciu și vitamina K.

De asemenea, conține mai mulți compuși activi despre care studiile au arătat că pot oferi protecție împotriva cancerului: glucozinolați, sulforafan și indoli. Pentru a păstra cât mai mulți nutrienți, broccoli trebuie consumat la aburi sau ușor sotat.

Conopida

Ultima pe lista de legume care au mai multă vitamina C decât o portocală este conopida. O cană cu buchețele de conopidă oferă 67 mg de vitamina C, cantitate ce reprezintă aproximativ 74% din doza zilnică recomandată.