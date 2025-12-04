Susanne și Thomas Jeromin, cunoscuți deja pentru extravagantele lor amenajări de sezon, și-au depășit propriile performanțe în acest an, transformând fiecare colț al casei într-un tărâm feeric.

Record mondial pentru decorațiuni

În locuința lor, atmosfera festivă începe chiar de la intrare și continuă în fiecare încăpere: sufrageria este dominată de brazi înalți, împodobiți în stiluri diferite, biroul arată ca o grotă polară, iar bucătăria strălucește sub luminile ornamentelor plasate lângă electrocasnice. Până și mânerele dulapurilor sunt îmbrăcate în beteală, oferind senzația unei lumi de poveste.

Dormitorul nu face excepție – brazii amplasați lângă pat și în jurul televizorului ajung aproape de tavan, iar printre ei se strecoară bastonașe uriașe de bomboane, ploi de globuri și o mulțime de figurine tematice. Atmosfera este atât de încântătoare încât, glumesc cei doi, „Moș Crăciun ar fi invidios”.

Pasiunea lor a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2021 reușiseră să instaleze 444 de brazi, în 2023 ajunseseră deja la 600, iar anul acesta au atins un nou prag: 621 de pomi împodobiți. Pentru acest decor impresionant, Susanne și Thomas au folosit peste 125.000 de ornamente și mai mult de 50.000 de luminițe.

A vizita casa lor nu înseamnă doar a admira câteva decorațiuni, ci a parcurge o adevărată pădure de Crăciun, scânteietoare și spectaculoasă, un traseu magic în care orice pas îți reamintește de copilărie și de bucuria sărbătorilor.