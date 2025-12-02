O temă centrată pe familie și tradiție

Pentru ediția din acest an, Melania Trump a ales tema „Acasă este acolo unde se află inima”, un concept care pune accent pe valori precum unitatea, recunoștința și spiritul comunității. Decorațiunile fac referire și la aniversarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, inițiativa „Be Best”, dar și la familiile militarilor americani.

În interiorul Casei Albe, decorul strălucește la propriu: peste 10.000 de fluturi albaștri, 2.000 de șiruri de lumini, 2.800 de stele aurii și 7.620 de metri de panglici transformă reședința oficială într-un tablou festiv spectaculos. Atmosfera este completată de 51 de brazi de Crăciun, 75 de coroane, 213 metri de ghirlande și nu mai puțin de 54 de kilograme de turtă dulce folosite pentru creațiile culinare tematice.

Efort național pentru pregătirea decorului

La amenajare au lucrat, ca în fiecare an, voluntari din toate colțurile Statelor Unite. Printre ei s-a numărat și Amber Welch, o antreprenoare din Tulsa, Oklahoma, selectată dintre peste 12.000 de doritori. Cei aproximativ 150 de voluntari au fost repartizați în echipe și au început pregătirile încă din 24 noiembrie, într-un spațiu situat în afara Washingtonului, acolo unde au fost depozitate materialele și ornamentațiile.

Deși astăzi rolul său în decorarea Casei Albe este intens mediatizat, Melania Trump a stârnit în trecut discuții pe această temă. O înregistrare audio apărută ulterior în presă arăta faptul că, în 2018, fosta primă doamnă se plângea de responsabilitatea considerabilă care îi revenea în preajma sărbătorilor de iarnă.

Tot în acel an, Melania a atras atenția printr-o abordare nonconformistă: a amplasat 40 de brazi roșii, conici, în cadrul temei „American Treasures”. Fotografiile au devenit virale, iar internauții au comparat decorul cu estetica din „The Handmaid’s Tale” sau cu imagini din celebrul film „The Shining”.