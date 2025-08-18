Trump i-a înmânat personal scrisoarea președintelui rus, înainte de summitul din Alaska.

Ce i-a scris Melania Trump lui Putin: „Trebuie să protejați copiii!”

Scrisoarea Melaniei Trump începe cu „dragă domnule președinte Putin”. „Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a scris prima doamnă a Americii la începutul scrisorii.

„Descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate, cu o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei”, se mai arată în scrisoare.

Prima doamnă a SUA a scris că unii copii îndură cu un râs liniștit o sfidare tăcută în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, puteți restabili singurul râs lor melodis”.

„Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia, veți servi însăși umanitatea”, se arată în continuarea paginii.

„O idee atât de îndrăzneață transcende orice diviziune umană, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți în măsură să implementați această viziune cu o singură decizie”, a scris ea spre finalul textului.

Scrisoarea se încheie cu mesajul „A venit momentul”.

Mesajul Melaniei Trump către Putin / Sursa foto - Presa străină