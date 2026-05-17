Vladimir Putin merge în China la câteva zile după vizita lui Trump

Vladimir Putin merge și el în China, la câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump. Liderul de la Moscova rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modul în care cele două mari puteri și-ar putea ,,întări și mai mult parteneriatele strategice.”

Liderul de la Kremlin va avea o întâlnire și cu premierul chinez Li Qiang cu care va discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing.

Regimul de la Beijing face de fiecare dată apel la pace și la încurajează calea dialogului dar nu a condamnat niciodată ofensiva lansată de Rusia în Ucraina în februarie 2022.