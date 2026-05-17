Donald Trump: „Dacă răniți americani, vă vom găși și vă vom ucide!”

Sursă: Realitatea PLUS

Donald Trump a transmis un mesaj tranșant în plin război în Orientul Mijlociu. „Dacă răniți americani sau plănuiți să răniți americani, vă vom găsi și vă vom ucide.” Mesajul vine în timp ce experții avertizează că săptămâna viitoare Statele Unite și Israel ar urma să reia atacurile în Iran. Între timp, primele state europene au început dialogul cu Teheranul pentru a putea traversa strâmtoarea Ormuz.

Avertisment: „SUA și Israel reîncep atacurile săptămâna viitoare!”

Situația din Orientul Mijlociu devine din nou tensionată. După ce Donald Trump a dat de înțeles că e dispus să ucidă dacă militarii americani vor fi răniți în război, experții avertizează că bombardamentele în Iran ar putea începe din nou săptămâna viitoare, după armistițiul din aprilie. De altfel, liderul de la Casa Albă ar vrea să trimită forțe speciale americane pentru găsirea depozitelor nucleare subterane.

Experții militari vorbesc despre o posibilă intervenție a SUA la complexul nuclear din Isfahan pentru securizarea uraniului îmbogățit. O astfel de operațiune ar necesita mobilizarea unor forțe importante pentru stabilirea unui perimetru de siguranță și ar aduce riscul unui conflict terestru deschis. O altă variantă luată în calcul de administrația Trump este extinderea atacurilor aeriene asupra țintelor militare strategice.

Între timp, televiziunea de stat iraniană a anunțat că mai multe state europene poartă discuții cu Teheranul pentru obținerea autorizațiilor de traversare a Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerțul mondial cu petrol. Până în acest moment, statele implicate nu au fost menționate.