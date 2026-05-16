Șapte victime după ce o mașină a intrat în pietoni în centrul unui oraș din Italia

Scene de panică s-au petrecut sâmbătă în orașul italian Modena, după ce un autoturism a intrat în plin într-un grup de pietoni aflați pe o stradă intens circulată din centrul localității. În urma incidentului, șapte persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare gravă.

O maşină a intrat într-un grup de pietoni

Accidentul violent a avut loc pe via Emilia Centro, una dintre cele mai cunoscute artere din Modena. Potrivit autorităților locale și martorilor aflați la fața locului, mașina ar fi urcat pe trotuar cu viteză foarte mare, lovind mai mulți oameni și chiar o bicicletă înainte de a se opri.

Primarul orașului Modena, Massimo Mezzetti, prezent la locul incidentului, a declarat că una dintre victime, o femeie, a suferit răni extrem de grave, având picioarele zdrobite în urma impactului.

Martorii susțin că autoturismul circula cu o viteză foarte mare și că șoferul ar fi accelerat brusc înainte de a intra în mulțime. „Am văzut oamenii aruncați în aer” , au povestit persoane aflate în zonă în momentul tragediei.

Șoferul agresiv a fost prins

Potrivit presei italiene, după ce a lovit pietonii, șoferul ar fi atacat cu un cuțit un trecător înainte să fie imobilizat și arestat de polițiști.

Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească exact natura incidentului și dacă a fost vorba despre un accident sau un act intenționat. Primarul Modenei a declarat că situația este una extrem de gravă și că toate ipotezele sunt analizate de anchetatori.

Bărbatul aflat la volan este un cetățean italian de origine străină, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care s-ar fi născut și crescut în zona Modena. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, acesta nu are antecedente penale.

Poliția continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului care a șocat comunitatea locală și a mobilizat importante forțe de ordine și echipaje medicale în centrul orașului Modena.