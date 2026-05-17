Incendiu la centrala nucleară Barakah din Abu Dhabi, după impactul unei drone

Un incendiu a izbucnit duminică în apropierea centralei nucleare Centrala Nucleară Barakah, după ce un generator electric exterior ar fi fost lovit de o dronă, potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Abu Dhabi.

Incidentul a mobilizat rapid echipele de intervenție, iar oficialii au precizat că situația a fost ținută sub control și nu există victime.

Incendiul a izbucnit la un generator electric exterior

Conform autorităților locale , incendiul s-a produs la un generator electric situat în afara centralei nucleare. Primele informații indică faptul că focul ar fi fost provocat de impactul unei drone.

Biroul de presă din Abu Dhabi a anunțat că intervenția echipajelor de urgență s-a desfășurat rapid și că flăcările au fost gestionate fără ca incidentul să afecteze funcționarea centralei.

Până în acest moment, oficialii nu au oferit informații suplimentare despre originea dronei sau circumstanțele exacte ale incidentului.

Autoritățile dau asigurări: nu există pericol radiologic

Autoritatea Federală pentru Reglementare Nucleară a transmis că incendiul nu a afectat siguranța centralei nucleare și nici sistemele esențiale ale acesteia.

Potrivit instituției, toate unitățile centralei funcționează în parametri normali, iar nivelurile de siguranță radiologică nu au fost influențate de incident.

„Incendiul nu a avut impact asupra siguranței centralei electrice sau asupra stării de pregătire a sistemelor sale esențiale”, au transmis autoritățile din Abu Dhabi.

Centrala Barakah, una dintre cele mai importante din regiune

Centrala Nucleară Barakah este considerată una dintre cele mai importante infrastructuri energetice din Orientul Mijlociu și prima centrală nucleară operațională din Emiratele Arabe Unite.

Autoritățile din Abu Dhabi continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cine se află în spatele atacului cu dronă.