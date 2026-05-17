Atacuri masive între Rusia și Ucraina. Mai mulți oameni au murit

Atacuri de amploare în războiul de la granița României. Rusia a lovit Ucraina cu 300 de drone, iar Kievul a ripostat cu peste 500, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Cel puțin trei oameni au murit, iar mai multe clădiri au fost distruse, susțin autorităților ruse.

Rușii au atacat Ucraina cu aproape 300 de drone noaptea trecută, iar Forțele Aeriene ale Kievului au doborât mare parte din ele.

La rândul său, Ucraina a atacat Rusia, cu peste 500 de drone. Au fost avariate mai multe clădiri în apropiere de Moscova, iar mai mulți oameni au murit sau au fost răniți. Ucrainenii au vizat 14 regiuni din Rusia.

Potrivit relatărilor locale, explozii au fost auzite în orașele Himki, Klin și Zelenograd, situate în regiunea Moscovei. În paralel cu atacul asupra acestei zone, explozii au fost raportate și în Crimeea ocupată de Rusia.

Atacul are loc la doar câteva zile după ce autoritățile ruse au introdus noi restricții privind publicarea informațiilor despre consecințele atacurilor cu drone.