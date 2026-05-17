Scandal după Eurovision: Ministrul Culturii din Moldova cere socoteală juriului pentru punctajul mic acordat României

Scandalul punctajului de la Eurovision ajunge la nivel guvernamental: Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, cere public explicații juriului național după ce România a fost ignorată în finală. Reacția oficialului vine pe fondul unui val uriaș de nemulțumire în societate, după ce notele acordate duminică, 17 mai, au stârnit controverse aprinse.

Tensiunile provocate de notele mici acordate României în finala Eurovision Song Contest 2026 au trecut de la nivelul comunităților de fani direct în sfera politică de la Chișinău. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat dur în urma valului de indignare publică, cerând oficial explicații din partea celor care au decis soarta voturilor din partea Republicii Moldova.

Oficialul a ținut să delimiteze instituția pe care o conduce de deciziile luate în culisele concursului muzical, însă a subliniat că discrepanța uriașă dintre decizia specialiștilor și opțiunea cetățenilor nu poate rămâne neclarificată.

Ministerul Culturii se delimitează de organizatori, dar cere răspunsuri

Într-o intervenție publică, Cristian Jardan a explicat că deciziile tehnice au aparținut în totalitate televiziunii publice, dar a admis că votul juriului a lăsat un gust amar în societate.

„Vreau să se înțeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică „Teleradio-Moldova”) și da, cu toții avem nevoie de explicații, mai ales după așa un vot al publicului din Republica Moldova”, a punctat ministrul Cristian Jardan.

Ruptură totală între juriu și public: Spectatorii au dat 12 puncte României

Scandalul a izbucnit imediat după anunțarea rezultatelor din marea finală, când s-a aflat că juriul de experți de la Chișinău a oferit doar 3 puncte prestației reprezentantei României. Nota extrem de mică a declanșat o revoltă pe rețelele sociale, considerată de mulți o anomalie în raport cu relațiile culturale strânse dintre cele două state.

Sentimentul de nedreptate a fost alimentat și de publicarea votului popular. Spre deosebire de cei șapte specialiști din juriu, publicul din Republica Moldova a acordat României 12 puncte , adică scorul maxim disponibil, demonstrând o fractură totală de viziune între telespectatori și comisia de arbitraj.

Apărarea din culise: „Prestațiile din repetiții au fost mai slabe”

Pe fondul acuzațiilor și al presiunii publice, membrii juriului au început să ofere primele reacții. Victoria Cușnir, una dintre personalitățile din comisia de evaluare, a încercat să explice mecanismul din spatele notelor strânse, pasând parțial responsabilitatea către ceilalți colegi.

Conform acesteia, juriul evaluează concurenții în timpul repetițiilor generale, nu în show-ul live televizat, iar momentele de atunci ale României ar fi fost inferioare celor din marea finală. Victoria Cușnir a ținut să precizeze că, din punctul ei de vedere, a oferit o notă „foarte bună” delegației de la București și că nu poate fi trasă la răspundere pentru mediile și opțiunile exprimate de ceilalți membri ai comisiei.

Cine a decis notele de la Chișinău

Dincolo de explicațiile individuale, atenția publică se îndreaptă acum către componența completă a celor care au decis clasamentul. Juriul Republicii Moldova din acest an a fost format din șapte membri cu greutate în industria media și culturală, printre aceștia numărându-se și Andrei Zapșa, directorul general adjunct al companiei publice „Teleradio-Moldova”.

În contextul în care managementul televiziunii de stat a fost direct implicat în formarea juriului, presiunea pentru publicarea fișelor detaliate de vot și a justificărilor tehnice rămâne extrem de ridicată la Chișinău.