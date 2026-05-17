Miron Mitrea prevede un dezastru economic cu un premier FMI: „FMI face politică. În Grecia și Cipru au lăsat prăpăd”

Consultantul politic Miron Mitrea lansează un avertisment dur cu privire la posibila numire a unui tehnocrat FMI la conducerea Guvernului României. Analistul amintește de efectele sociale devastatoare ale programelor similare din Europa și critică dur slăbiciunea partidelor politice, dar și neputința președintelui Nicușor Dan în gestionarea crizei politice.

Mitrea atrage atenția că marile instituții financiare internaționale nu iau decizii pur tehnice, ci acționează profund politic, adesea în detrimentul economiilor naționale pe care le coordonează.

Istoricul dur al FMI: „În Grecia au fost dați afară 150.000 de oameni”

Analistul politic îndeamnă la o analiză lucidă a trecutului recent, dând ca exemplu măsurile de austeritate extremă aplicate în țările din regiune sub supravegherea directă a Fondului Monetar Internațional.

„Îmi aduc aminte de rezultatele 'excepționale' ale intervenției Fondului și în Grecia, unde au fost dați afară 150.000 de oameni. Și în Cipru trebuie să ne aducem aminte că, după intervenția dură și extraordinar de 'eficientă' a FMI, această țară, care era o mică putere financiară în Europa, a devenit o zonă de turism și punct. A fost pur și simplu ștearsă de pe harta puterilor financiare.

Nu există instituție internațională care să nu facă politică. Să nu credeți că dacă vine FMI-ul sau Banca Mondială, acolo sunt doar economiști. Ei vor lua și decizii politice”, a explicat Miron Mitrea.

„Partidele au ajuns la cel mai de jos nivel de după Revoluție”

În viziunea lui Mitrea, principala vină pentru blocajul actual o poartă liderii politici de la București, pe care îi acuză de o capitulare totală în fața președintelui, acceptând orice variantă de premier de frică să nu piardă puterea.

„Dacă ne uităm la liderii și guvernele partidelor politice din România, eu cred că ei vor accepta orice. Aproape orice. Partidele, în loc să-și facă datoria – aceea de a încerca să construiască un guvern, nu președintele... Președintele ar trebui doar să ia notă de ce au spus partidele, dacă s-au înțeles sau nu, și să numească un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Din păcate, partidele astăzi au ajuns la cel mai de jos nivel pe care l-au avut vreodată după Revoluție”, a adăugat consultantul politic.

Nicușor Dan, un președinte „evident neputincios” în fața crizei

Nici șeful statului nu a scăpat de criticile dure ale analistului. Miron Mitrea susține că președintele Nicușor Dan a depășit deja termenele firești și că tergiversarea numirii noului premier nu face decât să prelungească instabilitatea din țară.

„Avem un președinte care este, pe fond, neputincios. Este evident neputincios. Cele două săptămâni în care urma să numească Guvernul au trecut, o să mai treacă alte câteva săptămâni până să avem un Cabinet. Sper să nu fie foarte multe.

Eu cred că, politic, ceea ce își dorește o bună parte din PSD, o bună parte din PNL și chiar președintele Nicușor Dan, este ca PNL să scape de Ilie Bolojan. Să îl dea la o parte pe Bolojan pentru a se putea reface majoritatea, urmând ca apoi să preia și USR-ul”, a conchis Miron Mitrea.