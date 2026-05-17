Clubul milionarilor. România, în topul european al țărilor unde bogații devin și mai bogați

România traversează o perioadă de îmbogățire accelerată la vârful societății, înregistrând o dublare a numărului de cetățeni cu averi colosale în ultimii cinci ani. Datele oficiale din raportul global Wealth Report, realizat de Knight Frank, plasează țara noastră pe locul trei în Europa în ceea ce privește ritmul de expansiune a populației de tip UHNWI (persoane cu active nete de peste 30 de milioane de dolari).

Între 2021 și 2026, numărul românilor extrem de bogați a crescut cu nu mai puțin de 93% , o dinamică ce depășește cu mult media de pe continentul european.

Câți multimilionari are România în 2026? Regiunea de est domină topul creșterilor

Conform centralizării Knight Frank, România numără 749 de multimilionari în anul 2026 . Această explozie a marilor averi este o caracteristică a Europei Centrale și de Est, regiune care surclasează statele din Vest la capitolul viteză de îmbogățire.

În topul continental al ritmului de creștere pe ultimii cinci ani, România se află la egalitate simbolică cu marile economii emergente din zonă:

Polonia: +109% (liderul european al creșterii)

Turcia: +94%

România: +93%

Alte state europene, precum Grecia, Cehia și Portugalia, au raportat și ele avansuri solide, de peste 50%. Spre comparație, la nivelul întregului continent european, numărul total al multimilionarilor a crescut cu un ritm mult mai temperat, de 26%.

Unde se află cei mai mulți bogați din Europa: Clasamentul pe țări

Deși Europa de Est crește cel mai rapid, vestul continentului domină autoritar atunci când vine vorba de numărul total de rezidenți cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Germania rămâne „capitala” bogăției europene , fiind singurul stat care sparge pragul de 30.000 de astfel de persoane.

Nicio altă națiune din Europa nu mai reușește să depășească pragul psihologic de 20.000 de persoane în această categorie exclusivistă.

Statele Unite domină topul mondial, India vine puternic din urmă

La nivel global, Wealth Report scoate în evidență o redistribuire accelerată a capitalului către piețele dinamice. Statele Unite ale Americii își păstrează poziția de lider absolut al planetei , controlând o populație de peste 387.000 de multimilionari .

Cu toate acestea, polul de creștere se mută treptat spre Asia, acolo unde economii gigant aflate în plină expansiune, precum India, recuperează rapid terenul și creează noi averi într-un ritm record.