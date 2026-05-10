Zelenski acuză Moscova că „mimează” pacea: „Încetarea focului nu este respectată”

Sursă: Agerpres

Forțele ruse desfășoară atacuri pe linia frontului, încălcând încetarea focului de trei zile, anunțată de președintele american Donald Trump, a denunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina de '16.071 de încălcări' ale armistițiului în ultimele 24 de ore, între care mii de atacuri cu drone.



'Rușii își continuă operațiunile lor de asalt în sectoare strategice pentru ei', a declarat Zelenski într-o alocuțiune în cursul serii, precizând totodată că niciun atac aerian 'de anvergură' nu a fost lansat duminică.



'Pe linia frontului, armata rusă nu respectă încetarea focului și nu face nici măcar eforturi în acest sens', a adăugat el.

Președintele american Donald Trump anunțase vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia, începând de sâmbătă.

Nouă răniți în urma raidurilor

Datele Forțelor aeriene ucrainene arată o scădere a atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune de la începutul armistițiului, dar autoritățile au informat despre cel puțin nouă răniți.



Administrația regiunii ucrainene Dnipropetrovsk (centru-est) a raportat că o fetiță de trei ani fusese rănită în cursul unui atac cu drone în districtul Sinelnikove și fusese spitalizată în 'stare stabilă'.



În aceeași regiune, în districtul Nikopol, un salvator de 23 de ani a fost de asemenea rănit duminică dimineață când o dronă rusească i-a atacat vehiculul de salvare, potrivit Ministerului ucrainean de Interne.



Patru persoane au fost rănite în regiunea Herson (sud), între care un tânăr de 19 ani și un angajat (de 53 de ani) al municipalității, potrivit autorităților locale.



În regiunea vecină, Nikolaev (sud), autoritățile au afirmat de asemenea că armata rusă atacase un vehicul civil cu o dronă, rănind un bărbat de 68 de ani și o femeie de 63 de ani.



Un bărbat de 52 de ani a fost de asemenea rănit în regiunea Zaporojie (sud) în cursul unui atac cu drone rusești, potrivit administrației regionale.