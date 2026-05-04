Avionul premierului spaniol, Pedro Sanchez, care se deplasa spre Armenia, a aterizat de urgență în Turcia

Avionul care îl transporta pe premierul spaniol Pedro Sanchez către Armenia pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene a trebuit să aterizeze la Ankara (în Turcia) duminică seară, din cauza unui 'incident tehnic neprevăzut', au anunțat serviciile șefului guvernului spaniol, notează AFP.

'Delegația spaniolă a petrecut noaptea la Ankara înainte de a-și relua călătoria spre Armenia luni', a adăugat aceeași sursă, scrie Agerpres, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la natura problemei întâmpinate.



O sursă sub protecția anonimatului declarase anterior pentru AFP că avionul lui Pedro Sanchez a aterizat de urgență la Ankara, fără a oferi alte detalii.



Pedro Sanchez călătorește la Erevan, Armenia, pentru cel de-al 8-lea Summit al Comunității Politice Europene, un forum informal care reunește de două ori pe an lideri din aproape toate țările europene, membre sau nu ale UE, cu excepția Rusiei și Belarusului.