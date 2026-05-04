Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

O persoană rănită într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, pe DN 19, în localitatea Biharia în Bihor

4 mai 2026, 08:19
Actualizat: 4 mai 2026, 08:20
smurd

smurd

Articol scris de Realitatea.NET

O persoană a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate o ambulanţă SMURD şi un autoturism, produs luni,. pe DN 19, în localitatea Biharia, din judeţul Bihor.

”Pe DN 19, în localitatea Biharia, judeţul Bihor, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă SMURD”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma impactului, o persoană a fost rănită, fiind transportată la spital.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, dirijat, valorile de trafic fiind în uşoară creştere.

Normalizarea circulaţiei în zonă este estimată pentru ora 9.00.

Citește și:

Mai multe articole despre

1 mort accident arad, accident ambulanta SMURD, accident ambulanta bihor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe