O persoană rănită într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, pe DN 19, în localitatea Biharia în Bihor

O persoană a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate o ambulanţă SMURD şi un autoturism, produs luni,. pe DN 19, în localitatea Biharia, din judeţul Bihor.

”Pe DN 19, în localitatea Biharia, judeţul Bihor, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă SMURD”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma impactului, o persoană a fost rănită, fiind transportată la spital.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, dirijat, valorile de trafic fiind în uşoară creştere.

Normalizarea circulaţiei în zonă este estimată pentru ora 9.00.