Disperare în PNL. Susținătorii lui Bolojan au inundat rețelele sociale cu postări

Sursă: Realitatea PLUS

Sunt tensiuni fără precedent pe scena politică în ultimele zile înainte de votul final pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Susținătorii premierului sunt disperați. Au inundat rețelele de socializare cu postări în care își declară sprijinul pentru Ilie Bolojan și au umplut adresele de email are parlamentarilor cu mesaje în care le cer să nu voteze moțiunea. De partea cealaltă, inițiatorii moțiunii rămân neclintiți: vor schimbarea premierului și sunt gata să voteze pentru asta.

„PNL nu se răzgândește. Pentru că, vedem bine în contextul actual, România are nevoie de stabilitate. Dar știm la fel de bine că stabilitatea nu poate fi confundată cu întoarcerea la aceleași și aceleași compromisuri care au blocat reformele, au protejat privilegiile și au amânat deciziile de care românii aveau nevoie. Decizia noastră rămâne fermă și clară. PNL nu va mai face coaliție cu PSD.”

Acesta a fost mesajul postat de vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, pe pagina sa de Facebook. Este doar una dintre zecile de postări cu care liberalii au inundat rețelele de socializare în ultimele ore.

O altă postare vine din partea deputatei Raluca Turcan . „Au mai rămas 2 zile. Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcția de care #România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înțelege că PNL nu mai este manevrabil și că am ales ferm drumul demnității și al respectării deciziilor asumate”, a scris Turcan.

"Se agata de putere, de scaun. Vom vedea rezultatul motiunii de marti, cand motiunea va trece si va fi nevoit sa plece", a declarat social-democratul Marius Budai .

"Este normal să ne păstrăm susținerea pentru Ilie Bolojan, pentru că este un prim-ministru care își dorește să facă reformele despre care USR a vorbit de-a lungul timpului. După vot, dacă moțiunea va trece, cei de la AUR, împreună cu colegii de la PSD, vor trebui să facă guvern și să conducă România, pentru că este normal: dacă dărâmi Guvernul, înseamnă că ai și o alternativă. Noi am spus foarte clar, și din câte știu și colegii de la PNL, că nu vom mai avea discuții de guvernare cu PSD, odată ce au dat mâna cu cei de la AUR”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu .

„Dacă ar fi conștientizat în ce situație a adus România, cred că și-ar fi depus mandatul până acum, dar dânsul nu conștientizează acest lucru și nu cred că își va depune mandatul până marți”, spune Natalia Intotero .

Votul final pentru moțiunea de cenzură are loc marți, la ora 11.00. În ultimele zile, conturile parlamentarilor au fost inundate de mailuri în care sunt îndemnați să nu voteze demersul.