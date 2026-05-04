Un avion cu peste 200 de pasageri la bord a lovit un stâlp și un camion înainte de aterizare, în SUA. Imagini halucinante VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un avion Boeing 767 al United Airlines, cu 221 de pasageri și 10 membri ai echipajului la bord, a lovit un stâlp de iluminat și un camion aflat pe o autostradă din apropierea Aeroportului Internațional Newark Liberty, în timp ce se pregătea să aterizeze, potrivit poliției americane. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

Avionul Boeing 767 al companiei United Airlines, care venea din Veneţia (Italia) se deplasa cu o viteză de peste 250 km/h când a trecut peste New Jersey Turnpike, chiar în apropierea aeroportului, transmite CNN .

La bordul avionului se aflau 221 de pasageri şi 10 membri ai echipajului, a declarat compania aeriană.

Cum s-a produs incidentul

O anchetă preliminară a arătat că o roată de la trenul de aterizare al avionului şi partea inferioară a aeronavei „s-au ciocnit cu un stâlp şi cu un camion. Stâlpul a lovit apoi un Jeep”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Statale din New Jersey, sergentul-major Charles Marchan.

„Şoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viaţa în pericol şi a fost transportat la un spital din zonă”, a precizat oficialul poliției.

O filmare surprinsă de camera de bord a camionului a aratat că şoferul se deplasa pe şosea în timp ce zgomotul motoarelor avionului devenea din ce în ce mai puternic. Brusc, anvelopele trenului de aterizare al avionului au lovit camionul, zguduindu-l şi împrăştiind cioburi de sticlă.

Cum se simte șoferul camionului

Șoferul camionului livra produse de panificaţie la un depozit al aeroportului din Newark când a avut loc incidentul, mai scrie CNN, citând un oficial.

Bărbatul a suferit tăieturi la braţ din cauza sticlei sparte, dar nu a suferit răni grave şi a reuşit să oprească în siguranţă.

În urma incidentului, United Airlines a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă, a rulat normal până la poartă şi niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit.

„Vom efectua o anchetă riguroasă privind siguranţa zborului în legătură cu incidentul, iar echipajul a fost suspendat din serviciu ca parte a procesului”, a precizat compania aeriană.