Liderii europeni se reunesc în Armenia pentru două summituri fără precedent

Liderii europeni se întâlnesc în Armenia pentru două summituri fără precedent, organizate într-o țară considerată mult timp cel mai apropiat aliat al Rusiei în Caucazul de Sud, potrivit BBC.

Importanța simbolică pentru acest stat, cu o populație de sub trei milioane de locuitori, este dificil de exagerat. Armenia face parte din Uniunea Economică Eurasiatică, inițiativă promovată de Vladimir Putin, iar Rusia deține o bază militară pe teritoriul armean.

Luni, peste 30 de lideri europeni, inclusiv Nicuşor Dan, alături de prim-ministrul Canadei, vor participa la summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat în capitala Erevan.

Marți este programat primul summit bilateral între Uniunea Europeană și Armenia, la care vor lua parte președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

Armenia depinde într-o mare măsură de Rusia pentru resursele sale energetice, beneficiind de gaz rusesc la un preț preferențial, aspect subliniat de Vladimir Putin în timpul vizitei premierului Nikol Paşinian la Moscova, pe 1 aprilie.

Președintele rus a precizat că Rusia furnizează gaz Armeniei la un preț de 177,50 dolari pentru 1.000 de metri cubi, în timp ce în Europa același volum ajunge la aproximativ 600 de dolari.

„Diferența este considerabilă”, a declarat acesta.