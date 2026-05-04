Ultima ședință de Guvern înainte de votul pe moțiune: două ordonanțe pentru PNRR, pe masa Executivului

Disperare în tabăra lui Ilie Bolojan înainte de votul final de mâine. Astăzi are loc ceea ce ar putea fi ultima ședință de Guvern în această formulă, iar premierul se pregătește să spargă pușculița cu bani pentru primari. Este vorba despre două ordonanțe de urgență care ar urma să permită finanțarea proiectelor din PNRR pentru autoritățile locale. În paralel, continuă și negocierile cu parlamentarii, în speranța că îi va convinge să nu voteze moțiunea.

Surse Realitatea Plus vorbesc despre discuții de ultim moment între guvernanți și parlamentari, în încercarea de a-i face pe parlamentarii din opoziție să nu voteze moțiunea de cenzură.

Mai mult de atât, astăzi în ședința de guvern sunt pregătite și măsuri economice pe ultima sută de metri, printre care o ordonanță de urgență care ar urma să permită autorităților locale acces mai rapid la împrumuturi și fonduri pentru investiții, inclusiv proiecte prin PNRR.

Decizia apare pe fondul presiunilor tot mai puternice exercitate de primarii nemulțumiți de blocajele în finanțare și de ritmul lent al implementării proiectelor. În acest context tensionat, premierul Ilie Bolojan a admis că discuțiile sunt în desfășurare și a descris situația drept un fenomen firesc într-o astfel de etapă politică și administrativă.