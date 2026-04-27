Noi reguli pentru schimbarea cărților de identitate. Un document dispare din dosar

Reînnoirea cărților de identitate devine mai simplă, după ce autoritățile au decis să elimine un document considerat până acum obligatoriu. Pentru majoritatea cetățenilor, certificatul de naștere nu va mai fi cerut la depunerea dosarului, măsura fiind adoptată ca răspuns la numeroasele solicitări venite din partea societății civile.

Anunțul oficial

Vicepremierul Oana Gheorghiu a confirmat schimbarea într-un interviu acordat unui post TV. Ea a precizat că au avut loc discuții cu Ministerul Afacerilor Interne și cu instituțiile responsabile de emiterea cărților electronice de identitate, iar solicitarea certificatului de naștere a fost eliminată.

„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat. Suntem în curs de rezolvare a multor probleme. Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”, a declarat vicepremierul.

Advertising

Advertising

Decizia vine după numeroase plângeri depuse pe platforma guvernamentală „Fără Hârtie”, unde cetățenii au semnalat caracterul inutil al acestei cerințe. În practică, adulții erau obligați să prezinte certificatul de naștere la fiecare reînnoire a buletinului, deși documentul exista deja înregistrat în sistem încă de la prima emitere.

Argumentul principal al autorităților a fost că certificatul de naștere nu își modifică datele în timp, iar solicitarea repetată nu face decât să îngreuneze procesul administrativ. Măsura se înscrie în eforturile mai largi de digitalizare și reducere a birocrației.

Situații în care documentul rămâne necesar

Există totuși o excepție: persoanele care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și nu au avut emis un act de identitate românesc după această dată vor trebui să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare.

Vicepremierul a evidențiat și rolul platformei „Fără Hârtie” în această schimbare, subliniind că aceasta a facilitat un dialog direct între cetățeni și instituții și a adus în atenție probleme reale din administrație. Ea a menționat că, deși nu toate dificultățile pot fi rezolvate imediat, există un proces continuu de colaborare cu diverse instituții pentru îmbunătățirea serviciilor publice.