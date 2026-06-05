Iranul pune pe masă o factură uriașă pentru SUA. Fără miliarde deblocate, negocierile rămân înghețate

Dialogul dintre Iran și Statele Unite traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce un apropiat al liderului suprem iranian a transmis că relansarea negocierilor depinde de o condiție financiară majoră. Teheranul cere deblocarea unor active în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, aflate în prezent sub restricții în străinătate.

Mesajul a fost transmis de Mohsen Rezaei, un important consilier al liderului suprem iranian, care a susținut că fără acest pas nu poate exista un progres real în relația dintre cele două state.

Iranul cere acces la fondurile înghețate

Rezaei a afirmat la CNN că suma de 24 de miliarde de dolari reprezintă bani care aparțin Iranului și care trebuie deblocați pentru a putea continua procesul diplomatic.

Potrivit acestuia, Teheranul ar solicita o primă tranșă de 12 miliarde de dolari într-un acord interimar, urmând ca diferența să fie eliberată ulterior, într-o etapă separată.

Oficialul iranian a prezentat această cerință drept un test de încredere în relația cu Washingtonul.

Avertisment pentru Statele Unite

În același context, Rezaei a avertizat că Statele Unite riscă să „intre într-un coridor întunecat” dacă ostilitățile sunt reluate, subliniind că fondurile înghețate sunt considerate de Iran drept resurse proprii.

El a transmis că aceste sume reprezintă o condiție esențială pentru reconstruirea încrederii între cele două state.

Negocierile, în impas

Oficialul iranian a declarat că discuțiile se află în acest moment într-un punct de blocaj, în timp ce Washingtonul rămâne rezervat față de cererea Teheranului.

Partea americană ar fi îngrijorată că deblocarea acestor fonduri ar reduce pârghiile de presiune utilizate în negocieri.

Rezaei a afirmat că „mingea este în terenul lui Donald Trump”, sugerând că decizia finală privind relansarea dialogului aparține administrației americane.

Posibilă extindere a conflictului

În paralel cu blocajul diplomatic, oficialul iranian a lansat și un avertisment privind scenariile de securitate în cazul reluării confruntărilor.

Acesta a susținut că Iranul este pregătit să extindă eventualele operațiuni militare dincolo de Golful Persic, incluzând zone strategice precum Strâmtoarea Hormuz, Marea Roșie și Marea Mediterană, cu posibile ținte vizând baze americane din regiune.

Totodată, Rezaei a precizat că, în opinia sa, probabilitatea unui nou conflict rămâne scăzută.

Poziția privind o eventuală întâlnire Trump–Khamenei

Întrebat despre o posibilă întâlnire directă între Donald Trump și Khamenei, Rezaei a respins această ipoteză, afirmând că un astfel de scenariu nu este posibil în actuala etapă a negocierilor.

El a mai precizat că discuțiile directe nu sunt în prezent pe agenda diplomatică.

Disputa privind Strâmtoarea Hormuz

Rezaei a reiterat și poziția Iranului privind controlul asupra Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale.

Acesta a susținut că Iranul și Omanul ar trebui să gestioneze împreună această cale maritimă, subliniind că eventualele costuri de administrare ar putea fi acoperite printr-un sistem de taxe de întreținere, nu prin taxe comerciale directe.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Teheran, în contextul negocierilor indirecte privind programul nuclear iranian, regimul sancțiunilor și echilibrul de putere din Orientul Mijlociu.