Cum arată o noapte la camera de gardă. Eforturi supraomenești pentru viața pacienților. Medic: ”E dificil să le spui că părintele sau copilul nu o să mai fie”

Sursă: Realitatea PLUS

În timp ce Guvernul taie de la sănătate de fiecare dată când e nevoie de economii la buget, medicii salvează vieți și se luptă cu un sistem aflat în terapie intensivă. Lipsurile, subfinanțarea, posturile blocate și clădirile vechi îngreunează munca doctorilor, iar medicina de urgență este suprasolicitată. Unitățile de Primiri Urgențe sunt pline, iar în multe spitale pacienții așteaptă ore întregi până sunt evaluați. Jurnaliștii Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu și Mihai Alexandru, au petrecut o noapte la camera de gardă a Spitalului de Urgență Floreasca din Capitală.

În Unitățile de Primirii Urgențe din întreaga țară, medicii se luptă să salveze cât mai multe vieți. Este puțin peste ora 19:00, iar personalul medical a intrat deja în tura de noapte. O echipă Realitatea PLUS a mers la Spitalul Floreasca din Capitală, una dintre cele mai mari unități medicale de urgență din țara noastră, care în fiecare săptămână devine una dintre cele mai importante pentru că prin rotație preia toate cazurile de infarct.

La scurt timp după ce jurnaliștii Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu și Mihai Alexandru, au intrat în camera de gardă a venit și prima ambulanță. Un pacient diagnosticat cu traumatism după o căzătură. Medicii l-au preluat rapid și au început investigațiile.

Doctorul Alexandru Burnei era la serviciu de mai bine de opt ore și evaluase deja 12 persoane. L-a preluat rapid și pe bărbatul adus de salvare și a încercat să își dea seama ce îl doare. Pacientul nu vorbea bine română.

Continuarea poate fi urmărită AICI: