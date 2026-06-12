Milioane de utilizatori în „beznă”: Facebook și Instagram s-au prăbușit în același timp

Sursă: Realitatea.Net

Probleme masive de conectare pe rețelele de socializare. O defecțiune tehnică de amploare a blocat simultan platformele Facebook și Instagram vineri după-amiază. Utilizatori de pe toate continentele au raportat că au fost deconectați automat și nu își mai pot accesa profilurile.

Utilizatorii rețelelor sociale controlate de gigantul Meta au fost luați prin surprindere în această după-amiază, după ce s-au trezit în imposibilitatea de a se autentifica în aplicații. Problemele tehnice au afectat în mod egal atât aplicațiile mobile, cât și versiunile web, disfuncționalitățile fiind raportate simultan în mai multe regiuni de pe glob. Deși amploarea exactă a incidentului nu a fost încă evaluată oficial, rețelele par să fie complet paralizate.

Problemele majore au început în jurul orei 16:30, declanșând un val masiv de raportări. Printre cele mai frecvente erori semnalate de utilizatori se numără imposibilitatea totală de accesare a platformei, blocaje la conectare (login), încărcarea extrem de lentă a conținutului și mesaje de eroare repetate.

O problemă de anvergură mondială

Cele mai recente alerte vin de pe aproape toate continentele, utilizatori din Statele Unite, Canada, Filipine, India, Australia și Noua Zeelandă reclamând că rețelele sunt complet inaccesibile. Această nouă avarie majoră vine la doar câteva zile după un incident similar: pe 3 iunie 2026, Facebook a mai fost nefuncțional timp de aproximativ 45 de minute.

De această dată însă, efectul de domino pare mult mai amplu. Platformele de monitorizare indică faptul că defecțiunea nu este una izolată. În același interval de timp, utilizatorii au raportat probleme tehnice similare la toate serviciile din portofoliul Meta — inclusiv Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp și Threads. Mai mult, efectele s-au resimțit și pe alte platforme sociale concurente, precum X (fostul Twitter) și TikTok, care au înregistrat la rândul lor disfuncționalități din cauza fluxului uriaș de utilizatori mutați acolo.

Meta păstrează tăcerea cu privire la cauze

Până în acest moment, reprezentanții Meta nu au oferit nicio explicație oficială cu privire la cauzele acestei căderi masive. Rămâne neclar dacă situația a fost provocată de o eroare tehnică internă, de o actualizare defectuoasă a serverelor sau de un factor extern.

Deși astfel de incidente nu sunt fără precedent, platformele sociale confruntându-se periodic cu întreruperi temporare, impactul este uriaș. Având în vedere că Facebook și Instagram numără împreună miliarde de utilizatori activi, orice minut de inactivitate afectează profund comunicarea globală și activitățile economice desfășurate în mediul digital. Pentru moment, utilizatorii din întreaga lume așteaptă o reacție oficială din partea companiei și, mai ales, remedierea rapidă a problemelor.