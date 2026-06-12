Simona Halep și noul partener, surprinși într-o vacanță de lux

Sursă: Realitatea PLUS

Simona Halep pare că a lăsat definitiv în urmă perioada dificilă de după divorț. Sportiva a fost surprinsă în Mykonos alături de Dorin Mateiu, un om de afaceri cunoscut din România. Apariția celor doi a stârnit imediat valuri de reacții, mai ales că Fostul nr. 1 mondial a ales să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului în ultimii ani.

Simona Halep și Regele Mezelurilor, împreună în Mykonos

Simona Halep și presupusul iubit au fost fotografiați împreună și toată lumea a observat ce diferență uriașă de vârstă există între cei doi. Dorin Mateiu are 58 de ani și este cu 24 de ani mai mare decât Simona Halep.

Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o vacanţă care s-a desfășurat în insula grecească Mykonos.

Supranumit de-a lungul timpului „Regele mezelurilor”, Dorin Mateiu și-a construit o avere impresionantă prin afacerile dezvoltate în industria alimentară și în domeniul imobiliar.

Diferența de vârstă nu este deloc un impediment în calea fericirii lor, fostul număr 1 mondial a preferat să aibă la brațul său parteneri cu mai multă experiență de viață. Chiar și fostul soț, Toni Iuruc de care a divorțat în anul 2022 era mai mare decât ea cu 11 ani.

Deși Simona Halep nu a confirmat public existența unei relații, aparițiile celor doi au alimentat constant speculațiile privind o posibilă poveste de dragoste.