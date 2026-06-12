Profesorii resping noua modalitate de notare în școli propusă de Ministerul Educației

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Educației pune în dezbatere publică o reformă profundă a programelor școlare și a sistemului de notare. Noul proiect privind „Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România” (CRCNR) își propune să modernizeze arhitectura sistemului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără introducerea unor standarde naționale clare de evaluare, o măsură concepută pentru a uniformiza și a corecta discrepanțele actuale în notarea elevilor.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind aprobearea „Cadrului de Referință al Curriculumului Național din România” (CRCNR), un document strategic care își propune să schimbe radical modul în care sunt evaluați elevii. Miza principală a noii inițiative este standardizarea notării la nivelul întregii țări, o măsură menită să uniformizeze criteriile de evaluare între diferitele unități de învățământ.

Conform noilor propuneri, elevii din clasele mici ar urma să primească exclusiv teste standardizate. Ideea din spatele acestei măsuri este ca o notă în catalog să reflecte exact aceleași competențe, indiferent dacă elevul învață la o școală de comună sau într-un colegiu de elită, eliminându-se astfel subiectivismul și discrepanțele actuale. Cu toate acestea, inițiativa a stârnit deja un val puternic de reacții negative în rândul cadrelor didactice.

Revoltă în cancelarii: „Copiii nu sunt loturi de marfă pe bandă rulantă”

Mulți profesori consideră că noul sistem va șterge diferențele individuale dintre copii și acuză interese financiare ascunse în spatele acestei reforme. Georgiana Măniloiu, profesoară în județul Argeș, trage un semnal de alarmă cu privire la transformarea sistemului de învățământ:

„Standardele naționale uniforme vor ignora diferențele reale dintre elevi sau școli. Cei care propun acest sistem, precum domnul Dragoș Iliescu, care provine din mediul privat și are o companie de evaluare, au un interes clar în a vinde teste standardizate. Eu nu cred că Ministerul trebuie să transforme școala într-o fabrică de măsurători. Nota nu este un produs, iar copiii nu sunt loturi de marfă care trebuie comparate pe bandă rulantă.”

De ce diferă notele de la o școală la alta? Explicațiile profesorilor

Deși tabăra criticilor este vocală, cadrele didactice recunosc existența unor decalaje majore în sistem, însă le consideră firești și adaptate realității din comunități. Ionela Neagu, profesoară la un liceu din București, confirmă că a constatat personal aceste diferențe în timpul unor corectări încrucișate între unitățile de învățământ, dar explică sursa acestora:

„Aceeași notă pe o lucrare sau în catalog poate însemna lucruri foarte diferite de la o școală la alta, de la un profesor la altul. Am observat acest lucru și în cadrul unor evaluări comune la nivel de școală sau în proiecte mai largi, unde am corectat lucrări din mai multe unități de învățământ. Decalajele vin din așteptări diferite, din nivelul clasei și din gradul de exigență al fiecărui cadru didactic.”

Proiectul rămâne în consultare publică, urmând ca Ministerul Educației să decidă dacă va integra criticile profesorilor în forma finală a documentului sau dacă va merge înainte cu uniformizarea digitală și standardizată a notelor.