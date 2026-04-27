Ilie Bolojan nu are numărul necesar pentru votul de încredere. Opoziția pregătește moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Sursă: Realitatea PLUS

Tensiunile ajung la cote maxime în plină criză politică. Premierul Ilie Bolojan luptă pentru un vot de încredere, în timp ce opoziția pregătește moțiunea de cenzură. Sursele Realitatea Plus precizează că premierul a desemnat membrii de partid pentru a convinge aleșii opoziției să nu voteze moțiunea.

Cu un Parlament de 463 de aleși (330 deputați și 133 senatori), majoritatea absolută de 232 de voturi decide soarta executivului. George Simion a anunțat depunerea moțiunii de cenzură pe baza datelor economice dezastruoase ale ultimelor luni și de asemena ca va vota orice moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Pentru a trece o astfel de moțiune sunt necesare un număr de jumătate +1 din numărul deputaților. În aceste momente voturile PSD și ale opoziției ar face ca această moțiune să treacă.

Pentru a putea rămâne în funcție și după încheierea interimatului, actualul premier, Ilie Bolojan, are nevoie de un nou vot de încredere în Parlament după ce structura politică a Executivului s-a modificat.

Ilie Bolojan are nevoie, la rândul său, de voturile a jumătate plus unu dintre parlamentari. Premierului i-ar lipsi 51 de voturi pentru demers.