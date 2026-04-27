Ce amendă riști dacă faci grătar în fața blocului sau pe balcon

Numeroși români aleg să aprindă focul în spații neamenajate, fără să țină cont de prevederile legale. Autoritățile atrag atenția că aceste practici sunt interzise și pot fi sancționate cu amenzi consistente.

Legislația în vigoare este clară: aprinderea focului este permisă doar în locuri special amenajate. Zone precum câmpurile, pădurile sau alte spații neautorizate intră sub incidența interdicției. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

În ceea ce privește spațiile din jurul blocurilor sau balcoanele, acestea nu sunt considerate locuri potrivite pentru grătar. Pe lângă riscul de amendă, există și pericolul producerii unui incendiu, care poate afecta locuințele și siguranța celor din jur.

În schimb, persoanele care dețin o curte proprie pot face grătar, dar numai dacă respectă normele de siguranță, inclusiv distanța față de clădiri sau materiale inflamabile.

