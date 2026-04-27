George Simion, anunțul politic al momentului: Decizia AUR este de a da jos guvernul Bolojan. Moțiunea poate fi depusă chiar mâine - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

George Simion, liderul AUR, anunță strângerea semnăturilor necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Demersul vizează demiterea Executivului și blocarea vânzării activelor strategice ale României. Potrivit estimării liderului suveranist, votul pentru moțiune s-ar putea da pe data de 5 mai.

PRINCIPALELE DECLARAȚII

Nu se poate așa ceva, mergem repede spre faliment. Decizia este de a da jos guvernul Bolojan. În acest sens, vom iniția, alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți cei interesați. În momentul în care vom avea strânse 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și, dacă norocul merge și noi suntem stabili, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru demiterea guvernului Bolojan, guvern care, evident, nu mai are susținere parlamentară și de mult nu mai are susținere populară. (...)

Dacă toți parlamentarii PSD-ului votează moțiunea, înseamnă că avem un scop comun. Sper ca acest scop comun să fie și legat de corectarea unor dezavantaje ale unor strategii sociale ale României. Dacă votează și parlamentarii PSD, stânga și neafiliații, este simplă situația

Argumentele prezentate

Am avut dreptate. Am spus foarte bine că în perioada electorală se spune clar cine susține politicile, cine susține guvernarea și care este strategia. Voi v-am spus vouă, românilor, care este strategia, v-am spus că vor pierde bani, v-am spus că acel SES va fi de la români, după aceea vor urmări PNL-ul și v-am spus că vor aduce bani ca să susțină sărăcia în România și vor aduce iarăși miliarde de euro. Deja, chiar în acest moment în care vrem să facem acest anunț, este pentru a obține mai mult decât v-am promis, din vânzarea la un preț mult mai mic decât cel meritat al zilei de vot. Putem pune această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale României.

Apel către români

Bolojan și cei din PNL și USR și parlamentarii toți, în urma unui vot, au datoria să asculte vocea celor care i-au votat. Nu pentru că le zice George Simion sau nivelul de partid, ci pentru că o cer românii. Este timpul să ascultăm vocea cetățenilor, vocea românilor, vocea celor care ne-au trimis în Parlament, să vedem dacă domnul Bolojan, de exemplu, îmi spune dumneavoastră că nu am zis așa ceva.

Călin Georgescu a fost informat

Călin Georgescu e informat cu privire la acțiunile noastre. După cum v-am informat și pe dvs., la începutul lunii mai avem moțiune depusă de AUR. Mă bucur că o va semna și PSD.

Întrebare: Este de acord Călin Georgescu cu această alianță?

Trebuie să îl întrebați pe dumnealui. Nu m-am erijat niciodată în mesagerul dumnealui. Călin Georgescu este, din păcate, un om hărțuit. Mâine este iar chemat în instanță.

Noi am semnat în trecut moțiuni de cenzură cu USR. Acum, dacă toți parlamentarii PSD își pun semnătura pe această moțiune, înseamnă că avem un scop comun.