Potrivit datelor prezentate, salariile nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile, iar efectele se văd tot mai clar în viața de zi cu zi. Produsele de bază și serviciile sunt mai scumpe, iar diferența dintre venituri și cheltuieli devine tot mai greu de acoperit.

Inflația ridicată și taxele crescute apasă pe bugetele românilor

În acest moment, inflația se apropie de 10%, ceea ce duce automat la scăderea salariului real. Concret, chiar dacă veniturile nominale nu scad, puterea reală de cumpărare este mai mică, fiind afectată de creșterea continuă a prețurilor.

Principalele cauze invocate sunt majorarea taxelor și accizelor, dar și creșterile de TVA din ultimele luni. Toate aceste măsuri se reflectă direct în costul vieții, de la alimente până la utilități și servicii. În aceste condiții, salariul real a scăzut cu peste 7%, iar tendința este una descendentă, de la o lună la alta.

Nivelul de trai, tot mai greu de susținut

Efectele acestor evoluții sunt resimțite de majoritatea românilor. Cheltuielile zilnice sunt tot mai mari, iar veniturile nu țin pasul cu ritmul scumpirilor. Situația este comparată cu perioada crizei din 2008, când au fost luate măsuri dure, inclusiv tăieri de salarii în sectorul bugetar. Diferența este că, în prezent, presiunea vine în principal din inflație și din costurile tot mai ridicate ale traiului.

Instituțiile financiare internaționale avertizează că această situație nu se va îmbunătăți rapid, ceea ce înseamnă că presiunea asupra populației ar putea continua și în perioada următoare.