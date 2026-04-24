„La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

Potrivit Realitatea Plus, conflictul ar fi escaladat treptat și a avut două momente. Inițial, între agresor și victimă a avut loc un schimb contondent de replici, legat de lentoarea cu care aceasta își alimenta autoturismul.

Disputa a continuat și după ce șoferul a plătit, iar taximetristul l-a lovit în coapsă cu un obiect contondent. Agresorul a fost dus la audieri, iar victima a avut nevoie de îngrijiri la spital, dar este în afara oricărui pericol.