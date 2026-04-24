Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, au efectuat opt percheziții domiciliare și au ridicat documente într-un dosar ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu, fals intelectual și fraudă informatică.

Suspiciuni privind consultații fictive și înscrisuri nereale

Ancheta vizează două femei, medici în cadrul unui centru de permanență din localitatea Mișca și ai unor cabinete medicale individuale. Potrivit cercetărilor, în perioada 2025 – prezent, acestea ar fi consemnat în mod repetat consultații fictive în registrele medicale, trecând pacienți ca fiind examinați, deși aceștia nu s-ar fi prezentat la unitatea medicală.

Evidențe false privind tratamente și vizite la domiciliu

Cele două ar fi întocmit și evidențe nereale privind tratamente acordate sau consultații la domiciliu, în condițiile în care pacienții ar fi venit, în realitate, la cabinet. Aceste practici ar fi generat un prejudiciu la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, valoarea exactă urmând să fie stabilită în cadrul anchetei.

Datele false, introduse în sistemul electronic al CNAS

În aceeași perioadă, medicii ar fi introdus în sistemul informatic pentru prescripția electronică date neconforme cu realitatea, referitoare la pacienți, diagnostice și medicamente prescrise, cu scopul obținerii unor foloase necuvenite. Acțiunile ar fi afectat bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și indisponibilizat agende, evidențe neoficiale, înscrisuri, documente cu valoare probatorie, medii de stocare și două telefoane mobile utilizate de persoanele vizate.

Polițiștii bihoreni, sub supravegherea procurorilor, continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului de stat.