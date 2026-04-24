Din primele informații, 10 persoane sunt la spital cu multiple răni, iar două dintre ele sunt în stare gravă.

Potrivit oamenilor legii, focurile de armă au fost trase în zona restaurantelor, în centrul comercial, între două grupuri, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de presa locală.

Autorităţile au anunţat că nu mai exista niciun pericol, după ce doi suspecţi au fugit de la faţa locului.

Un dispozitiv de securitate a fost desfăşurat rapid, în apropirea unui magazin mare din centrul comerical.

Locuitorii oraşului au fost îndemnaţi, într-o postare pe Facebook, ”să evite sectorul” de către poliţia locală, iar forţele de ordine şi-au continuat investigaţiile.

”Sharon (soţia sa), şi cu mine ne rugăm pentru persoanele atinse şi salutăm rapiditatea intervenţiei forţelor de ordine”, a anunţat într-un comunicat guvernatorul Louisianei, Jeff Landry.