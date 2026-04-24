La proba de limba română au fost corectate 145.257 de lucrări, dintre care 30,13% au primit note sub pragul de promovare, în timp ce 8,37% au obținut rezultate între 9 și 10. În cazul matematicii, din totalul de 144.399 de lucrări evaluate, 34,54% au fost notate sub 5, iar doar 3,28% au depășit nota 9.

Corectarea lucrărilor s-a realizat integral în format digital, acestea fiind repartizate aleatoriu către 9.854 de profesori evaluatori din întreaga țară: 4.956 pentru limba română, 4.550 pentru matematică și 348 pentru limbile materne.

Simularea a avut loc în 4.545 de unități de învățământ, unde peste 12.000 de cadre didactice au fost implicate în scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică.

În ceea ce privește corectitudinea evaluării, aproape 9,78% dintre lucrările la română au necesitat recorectare, procent ușor mai mare decât cel din 2025 (8,81%), dar sub nivelul din 2024 (11,39%). La matematică, rata reevaluărilor a rămas foarte scăzută, de 0,1%, iar la limbile materne a fost de 5,72%.

Rezultatele nu sunt afișate public, ci sunt comunicate individual elevilor prin intermediul școlilor. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că vor publica în perioada următoare o analiză detaliată a rezultatelor pe fiecare item, la nivel național, pentru a identifica soluții care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor înaintea examenului final.

