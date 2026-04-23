Procurorii DNA au dispus plasarea sub control judiciar a președintelui Consiliului Județean Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu. Această măsură preventivă îl vizează nu doar pe șeful administrației județene, ci și pe alte două persoane, Mate Jozsef și numitul Ghilea, în cadrul unei anchete care investighează fapte de corupție legate de achiziții publice desfășurate din anul 2022 până în prezent. Deși se află sub control judiciar, Dinu Iancu Sălăjanu, care deține și funcții de conducere la nivel național în cadrul PNL, a ales să nu demisioneze din fruntea filialei județene a partidului.

Cutremur administrativ în Bistrița-Năsăud și rețineri multiple

Situația este mult mai tensionată în județul vecin, Bistrița-Năsăud, unde ancheta DNA a dus deja la reținerea a șase persoane. Printre cei care și-au petrecut noaptea în arest se numără figuri-cheie din aparatul administrativ, precum administratorul public Florin Grigore Moldovan și directorul executiv Ciprian Ceclan-Oprea. În plus, alte două persoane au fost puse sub control judiciar, printre care și Gelu Văclaș, șoferul președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan. Totodată, procurorii au aplicat un sechestru impresionant, în valoare de 19 milioane de lei, asupra societății comerciale Frasinul, implicată în speță.

Suspiciuni de spălare de bani și ramificații internaționale în Franța

Cercetările procurorilor anticorupție au depășit granițele României, fiind pus în executare un ordin european de anchetă. Astfel, au avut loc percheziții domiciliare inclusiv pe teritoriul Franței, unde anchetatorii suspectează că liderul PSD Bistrița, Radu Moldovan, ar deține proprietăți de lux prin intermediul unor interpuși. Această componentă a dosarului vizează în mod specific infracțiuni de spălare de bani și ascunderea patrimoniului. În contextul presiunii exercitate de anchetă, Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației județene a PSD, însă la scurt timp a fost raportat faptul că acesta a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

O anchetă de amploare desfășurată în cinci județe

Operațiunea DNA declanșată ieri a fost una de o amploare deosebită, implicând descinderi în 69 de locații diferite din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. Perchezițiile au vizat atât sediile celor două instituții publice, cât și punctele de lucru ale unor operatori economici și domiciliile unor persoane fizice. Sursele judiciare indică faptul că anchetatorii urmează să formuleze acuzații oficiale și față de Radu Moldovan, pe măsură ce datele colectate în urma perchezițiilor masive sunt procesate în cadrul cauzelor penale ce vizează lucrările de utilitate publică derulate în ultimii ani.