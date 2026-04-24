Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, a dezvăluit că ideea listării unor pachete minoritare a fost discutată în prealabil, în mod informal, chiar cu vicepremierul PSD, Marian Neacșu, iar ulterior documentul a fost transmis tuturor viceprim-miniștrilor pentru feedback.

„Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție", a subliniat Gheorghiu, explicând că lista a fost prezentată și în ședința de guvern, după care a fost publicată pe site-ul oficial, „în spiritul transparenței și al bunei guvernări".

Vicepremierul a respins acuzațiile social-democraților, care au susținut că Guvernul ar intenționa „să vândă țara", și a adăugat că este „perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți".

Replica vine după ce mai mulți reprezentanți PSD, printre care și Radu Oprea, au criticat inițiativa, argumentând că listarea companiilor de stat este prezentată greșit ca soluție fiscală și că nu are legătură directă cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.