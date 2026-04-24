Totul s-a petrecut în orașul Salonic, iar bărbatul a fost salvat în ultimul moment, după ce a fost aruncat într-o mașină de gunoi în timpul unei operațiuni obișnuite de colectare a deșeurilor.

Potrivit publicației Ekathimerini, bărbatul, s-ar fi refugiat în container pentru a se feri de ploaie. Epuizat, acesta a adormit în interior, fără să își imagineze pericolul uriaș în care urma să se afle câteva ore mai târziu.

Cum s-a petrecut incidentul care putea deveni o tragedie

Totul s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, pe bulevardul Nikis din Salonic, în timpul unei acțiuni de rutină desfășurate de serviciul de salubritate.

Deșeuri medicale amestecate cu gunoi menajer: amendă de 15.000 lei la o unitate medicală din Gorj

Fără să știe că în tomberon se află o persoană, muncitorii au ridicat containerul și l-au golit în camionul de gunoi, conform procedurii obișnuite. În acel moment, românul a căzut direct spre mecanismul de compactare al utilajului, iar pericolul a devenit extrem de mare.

Angajații au observat însă imediat o mișcare suspectă și și-au dat seama în doar câteva clipe că în interior se află un om. Reacția lor a fost decisivă: mecanismul a fost oprit instantaneu, evitând la limită o tragedie care s-ar fi putut produce în doar câteva secunde.

A fost transportat de urgență la spital

După intervenția rapidă a muncitorilor, bărbatul a fost scos din mașina de gunoi și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Din primele informații, acesta a suferit o rană la picior, însă autoritățile au transmis că viața lui nu este în pericol.

Reacția autorităților din Salonic

Viceprimarul din Salonic, Lazaros Zahariadis, a descris cazul drept „șocant și fără precedent”. Oficialul a evidențiat intervenția promptă a angajaților serviciului de salubritate, subliniind că atenția și vigilența acestora au făcut diferența dintre viață și moarte.

Potrivit autorităților locale, fără reacția rapidă a muncitorilor, incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie de proporții.

Un caz asemănător a avut loc și în Germania

Nu este pentru prima dată când un astfel de incident implică un cetățean român. La finalul anului 2022, un alt român fără adăpost a trecut prin momente dramatice în Germania, după ce a adormit într-un tomberon.

Și în acel caz, containerul a fost ridicat și golit într-o mașină de gunoi, iar bărbatul a ajuns în bena camionului. Din fericire, pompierii au intervenit rapid și au reușit să îl scoată la timp, evitând un deznodământ tragic.

„Marea groapă de gunoi la modă” din Atacama: munți de haine de firmă abandonate în deșert