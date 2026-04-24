Incendiu masiv în localitatea Ipotești, județul Suceava. Două gospodării au fost cuprinse de flăcări-VIDEO

Incendiu masiv în localitatea Ipotești. FOTO: Suceava Live
Un incendiu de proporții a izbucnit vineri, în localitatea Ipotești, din județul Suceava. Inițial, flăcările au cuprins o casă de locuit și câteva anexe, însă, din cauza vântului puternic, acestea s-au extins la o a doua gospodărie.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava, Fălticeni, Rădăuți și cei ai Stației Gura Humorului, împreună cu SVSU Bosanci, cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Ipotești. 

În momentul în care au sosit echipajele de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit și la anexele gospodărești, din cauza condițiilor de vânt puternic, incendiul fiind propagat la o a doua gospodărie, cu pericol de propagare la alte construcții din vecinătate.

Potrivit presei locale, incendiul este localizat în limitele găsite, se lucrează pentru lichidare.