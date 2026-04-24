Locuitorii din Techirghiol și șoferii care tranzitează orașul au avut parte, vineri, de o surpriză neplăcută, asta după ce asfaltul s-a surpat chiar în zona centrală a orașului, pe bulevardul Victor Climescu, relatează publicația locală Constanța 100%.

Incidentul a avut loc deasupra canalului de preluare a apelor pluviale, unde șoseaua era construită peste o structură veche, un pod mascat ridicat în urmă cu aproximativ 90 de ani. Deși data exactă a construcției nu este cunoscută, astfel de structuri au, în mod normal, o durată de viață de circa 50 de ani, ceea ce înseamnă că reparațiile ar fi trebuit efectuate cu aproximativ patru decenii în urmă, mai arată publicația citată.

Incidentul a determinat autoritățile să închidă circulația pe porțiunea afectată a bulevardului, iar traficul a fost deviat pe rute alternative. Accesul vehiculelor este interzis în zonă pentru a preveni producerea unor accidente.

Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a podului, autoritățile urmând să stabilească măsurile necesare pentru redeschiderea în siguranță a circulației.