Ilie Bolojan, despre foștii parteneri de la PSD: Am, aşa, un sentiment de neînţelegere

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că are un sentiment de neînțelegere legat de partenerii de la PSD și a subliniat că, atunci când faci o înțelegere precum protocolul de coaliție, „te aștepți ca și ceilalți să respecte, iar acest lucru nu s-a întâmplat”.

”Am un sentiment că, atunci când faci o înţelegere, când faci un contract, aşa cum am făcut noi protocolul de coaliţie, programul de guvernare, pe care le respecti, te aştepţi ca şi ceilalţi să respecte. Nu s-a întâmplat asta. Dacă ai un sentiment aşa, uneori, de nu înţelegi lucrurile, de ce, dacă nu sunt soluţii, de ce creezi aşteptări, dacă ştii că nu există soluţii care să onoreze acele aşteptări? Pentru că doar vei crea nemulţumire”, a spus şeful Executivului, după ce a fost întrebat la Europa FM ce sentimente are faţă de foştii parteneri de la PSD.

”Am, aşa, un sentiment de neînţelegere, de ce trebuie să mai generezi o criză când orice om care are o responsabilitate pentru ţara lui, în diferite poziţii, în astfel de situaţii, caută să o întărească, nu să o slăbească”, a mai spus Ilie Bolojan