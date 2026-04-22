Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna a transmis că incendiul a fost cauzat, cel mai probabil, de un cablu electric defect.

”În această dimineață, în jurul orei 06:00, pompierii covăsneni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un cămin de bătrâni din municipiul Târgu Secuiesc. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în bucătărie, cu degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. În urma incendiului au fost afectate bunuri și elemente din interiorul bucătăriei.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric, generat de un cablu electric defect. Pe timpul intervenției, 34 de persoane s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale”, au anunțat reprezentanții ISU Covasna.