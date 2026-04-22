Situația rămâne incertă, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze, iar liberalii își mențin sprijinul politic pentru acesta.

Anca Alexandrescu: „Se va ajunge la moțiune de cenzură”

„După prima întâlnire pe care a avut-o Nicușor Dan și așa cum se așează lucrurile, pare că situația nu se va rezolva astăzi, pentru că, așa cum ai spus și tu, Ilie Bolojan refuză să-și dea demisia, iar PNL-ul a făcut scut în jurul lui, sigur, cu condițiile pe care ieri liderii PNL le-au spus lui Ilie Bolojan fără USR și în anumite condiții. Așa, o previziune pe care pot să o fac după informațiile pe care le am despre cum au decurs discuțiile din această dimineață, e că cel mai probabil se va ajunge la moțiune de cenzură, fiind singura variantă convenabilă pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan. Că va fi moțiunea PSD-ului, că va fi moțiunea celor de la AUR, asta vom vedea. Însă fiecare zi care trece și Ilie Bolojan nu este dat jos, este o lovitură pentru PSD, din punctul meu de vedere, pentru că ei au inițiat această mișcare și dacă nu vor reuși să-l dea rapid jos pe Ilie Bolojan, va fi o problemă majoră și de imagine, dar și pentru viitor pentru PSD.

Adică un președinte al unui partid care a ieșit pe locul 3 la alegeri, care a ajuns premier prin bunăvoința PSD-ului, nu poate fi dat jos de partidul care, până la urmă, are cel mai mare număr de voturi în Parlament, este o problemă majoră pentru PSD. Iar dacă Bolojan va avea zile la dispoziție pentru a cumpăra, așa cum a povestit aseară domnul Peia, voturi din Parlament, lucrul acesta va fi extrem de grav pentru imaginea PSD-ului și, evident, pentru imaginea țării. Pentru că România are nevoie de un guvern stabil și sunt convinsă și am și informații că Nicușor Dan nu și-l mai dorește pe Ilie Bolojan. Nu neapărat pentru că l-ar putea contracandida peste trei ani de zile, pentru că un Ilie Bolojan în opoziție s-ar putea să fie un mai mare pericol pentru Nicușor Dan decât la guvernare.

Dar Nicușor Dan își dorește în continuare PSD-ul la guvernare pentru a avea o stabilitate a guvernului din punct de vedere al numărului de voturi. Ați văzut poziționarea lui Nicușor Dan viz-a-vis de PSD, deși îi enervează pe cei care l-au susținut, este extrem de clar în privința PSD-ului. Vom vedea în orele următoare și declarațiile celorlalte delegații și eu fac acest pronostic că se va ajunge la moțiune de cenzură”, a declarat Anca Alexandrescu.