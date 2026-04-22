Fifor susține că deciziile majore din ultimii ani, legate de deficit, împrumuturi și cheltuirea banului public, aparțin în principal guvernelor liberale.

„Deciziile privind împrumuturile, deficitul, taxele și cheltuirea banului public poartă, fără echivoc, semnătura liberalilor”, afirmă acesta, amintind că România a fost condusă în ultimii ani de mai mulți premieri PNL, printre care Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

Acuzații privind gestionarea economiei

Deputatul PSD afirmă că politicile adoptate în perioada pandemiei au generat problemele economice actuale.

„Trebuie să le reamintim din când în când care este realitatea. Să le reamintim despre jafurile uriașe și tunurile din perioada pandemiei, girate de guvernele PNL conduse de Orban și Cîțu. Decizii care au aruncat România într-o spirală a împrumuturilor scumpe, ale căror dobânzi le plătim și acum, zi de zi”.

Referiri la PNRR și guvernare

Fifor a făcut referire și la Planul Național de Redresare și Reziliență, susținând că acesta a fost conceput în perioada în care USR se afla la guvernare, sub coordonarea lui Cristian Ghinea. El a adăugat că PSD ar fi intervenit ulterior pentru a corecta unele decizii, afirmând că fără această intervenție efectele ar fi fost mai severe pentru populație. Criticile deputatului PSD s-au concentrat și asupra actualului premier, pe care îl acuză că încearcă să rămână în funcție cu orice preț.

„Eu știu că tupeul, aroganța și autosuficiența partidelor de dreapta, în speță a liberalilor, nu pot fi întrecute de nimic. Sunt cei mai buni la făcut zgomot și cei mai slabi la făcut ceva pentru țara asta”.

„Ne pare rău că vă încurcăm”

În final, Mihai Fifor a transmis un mesaj ironic la adresa premierului:

„Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan, atunci când punem întrebări despre cum se desfășoară programul SAFE. Ne pare rău că vă încurcăm atunci când cerem sprijin pentru categoriile vulnerabile din această țară. Ne pare rău că vă încurcăm în planul dumneavoastră de a vinde companiile profitabile din România”.